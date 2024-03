Bologna Thiago Motta, Gianni Morandi: «I risultati ci sono perché gioca bene»

Gianni Morandi, cantante e tifoso del Bologna, ha parlato a SportWeek dei rossoblù e dell’allenatore Thiago Motta

Il Bologna di Thiago Motta sta entusiasmando la città e tra i tifosi più caldi c’è Gianni Morandi. Sempre presente al Dall’Ara con la sciarpa rossoblù, il cantante ha parlato con Sport Week. Ecco cosa ha detto a proposito del gioco della squadra:

«Riprendo le parole di Thiago Motta: “La squadra deve giocare bene”. Poi, se gioca bene, allora arriveranno anche i risultati. Lui per esempio le partite le prepara sempre allo stesso modo, che sfidi l’ultima in classifica oppure la prima. Poi Thiago è brasiliano, è amante del bel calcio, ha fantasia come il grande Brasile di Pelé. Preferisce sicuramente arrivare al risultato giocando bene. E la città lo apprezza, tutti speriamo che possa rimanere in panchina e aprire un ciclo».