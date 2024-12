Bologna Verona, Italiano: «Ci siamo giocati un jolly importante. Quell'episodio ci è costata la partita» - Calcio News 24

Bologna Verona, le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Italiano dopo la disputa del match di Serie A 2024 2025

L’allenatore Vincenzo Italiano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione ai microfoni di DAZN su Bologna Verona.

LE PAROLE – «Ci siamo giocati un bel po’ di jolly oggi, con tutti gli errori che abbiamo commesso per rimettere in partita il Verona. L’indecisione che ha portato all’1-1 ci ha tagliato le gambe, poi non dovevamo prendere il secondo gol prima dell’intervallo. In inferiorità numerica poi abbiamo fatto bene ma era una delle partite stregate. L’espulsione è stata frettolosa, Pobega non voleva colpire l’avversario. Abbiamo regalato tanto, partite come questa possono capitare. Siamo in un bel momento, ci rimaniamo, ma i tre punti sarebbero stati molto importanti per noi»