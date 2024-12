Zanetti: «Rimasto al Verona grazie alla forza di questi ragazzi! Dopo quell'episodio abbiamo capito che...»

Bologna Verona, le dichiarazioni del tecnico Paolo Zanetti dopo la disputa del match di Serie A 2024 2025

L’allenatore Paolo Zanetti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione ai microfoni di DAZN su Bologna Verona di Serie A.

LE PAROLE – «La cosa più importante sono i punti, in questo girone di andata il percorso non è stato facile, abbiamo vinto sei partite, facendo tanti goal e subendone tanti, ma dal punto di vista dell’atteggiamento abbiamo sicuramente svoltato. Abbiamo cercato di analizzare tante cose e soprattutto di legarci e fare squadra di nuovo anche nei momenti di difficoltà, è anche grazie ai ragazzi che sono rimasto, si vince e si perde insieme. Dopo l’espulsione abbiamo fatto un quarto d’ora in cui sono sembrati uscire tutti questi fantasmi, in questo senso dobbiamo crescere e fare passi avanti velocemente per il futuro»