Notte storica a Bologna, prima vittoria in Champions contro il Borussia Dortmund: bravi tutti, certi anche di più. Le pagelle

Le pagelle del Bologna dopo la storica prima vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund: tantissimi i migliori in campo

Il Bologna, già eliminato dalla Champions League, sceglie l’ultima partita in casa di fronte ai suoi tifosi per regalarsi la prima storica vittoria nella competizione contro un Borussia Dortmund in crisi, ma pur sempre finalista della scorsa stagione. Una notte indimenticabile per calciatori e tifosi, che rimontano e rovesciano lo svantaggio iniziale con i gol di Dallinga e Iling Jr. Sull’edizione di oggi de la Gazzetta dello Sport tutti promossi, nessuno sotto il 6 e tantissimi voti anche superiori. Di seguito le pagelle di Italiano e dei migliori.

ITALIANO 8: «Sceglie l’11 da “miracolo” subito: il rigore preso lo abbatte ma non troppo, il suo Bologna gioca potente e prepotente. Tutto forte e meritato».

LYKOGIANNIS 7.5: «Duranville poco alla volta si spegne, lui cresce fino a entrare nell’1-1 e nel 2-1. Non sbaglia, con Odgaard e Ndoye, mezzo pallone».

DALLINGA 7.5: «Il gol dell’1-1 nel seguire perfettamente l’azione portata su da Odgaard: in area, uno spietato. Poi, il colpo che innesca il 2-1».

ODGAARD 7.5: «Sottopunta ma anche jolly: lo vedi ovunque. L’elettricità sana non gli manca oltre all’assist dell’1-1. Fulmine».

ILING JR. – «Il 2-1 approfittando della respinta corta di Kobel dopo conclusione di Dallinga: preciso nel tagliare il campo, letale».

NDOYE – «Una volata che porta quasi Castro a mettere l’1-1, un rigore chiesto e non ottenuto, gara da manuale per sacrifici e spunti».