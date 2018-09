Le parole di Giacomo Bonaventura, in campo per 90′ in Portogallo-Italia, al termine della gara persa di misura dagli azzurri

L’Italia esce sconfitta dalla seconda gara di Nations League. Allo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona, il Portogallo batte di misura gli azzurri grazie ad una rete segnata da André Silva in apertura di ripresa. Giacomo Bonaventura, rimasto in campo per tutta la gara terminando, tra l’altro, con la fascia da capitano al braccio, è intervenuto così a margine dopo l’incontro: «E’ una sconfitta che ci dà un gran dispiacere, ce l’abbiamo messa tutta per mettere in difficoltà il Portogallo, ma non ci siamo riusciti. C’è da lavorare, giocare insieme, trovare un giusto modo di giocare per arrivare a risultati importanti – le parole rilasciate a Rai Sport – Questa squadra ha la qualità per far bene. Il Portogallo con Cristiano Ronaldo è sicuramente piu forte, ma stasera noi non abbiamo giocato una pessima partita, con loro ce la possiamo giocare, non ho visto grande differenza tra noi e loro».