Bonini: «La Juve non può più permettersi di perdere punti. Sull'Italia...»

Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus degli anni ’80, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com, in vista del match con la Roma di domenica sera e non solo. Ecco le sue dichiarazioni.

Domenica sera la Juventus ospiterà una squadra in grande forma come la Roma. Che partita si aspetta?

«La Juventus ora non può più permettersi di perdere punti, dopo una partenza in salita che nessuno si aspettava. Di fronte avrà una squadra spinta dall’entusiasmo di questo inizio di stagione. Non sarà facile, specialmente ora che in panchina hanno un allenatore come Mourinho, bravissimo a preparare questo tipo di sfide».

Un’ultima domanda prima di salutarla. Cosa ne pensa dell’Italia di Mancini?

«Mancini sta facendo un ottimo lavoro, ha lanciato diversi giovani in questi ultimi tempi che si stanno rivelando giocatori importanti e sui quali lui punta molto. A questi livelli o ci si indirizza su giocatori come Ibrahimovic, che però ha già 40 anni, oppure si punta sui giovani di talento senza paura. Basta guardare la Spagna, che ha affidato a Gavi il centrocampo nonostante abbia solo 17 anni».