Bonucci convocato contro il Napoli: la decisione di Pirlo

Leonardo Bonucci recupera e ci sarà nella gara contro il Napoli di domani: il difensore classe 1987 è stato convocato per la gara

Leonardo Bonucci è stato convocato per la gara di domani tra Napoli e Juventus al Maradona di Napoli. Il difensore classe 1987 è stato inserito nell’elenco dei calciatori in partenza per Napoli.

Nel corso della giornata di ieri era rimbalzata la notizia di un affaticamento muscolare per Bonucci che veniva dato a rischio per la gara di domani. Da vedere se sarà tra i titolari di Pirlo.

I CONVOCATI DELLA JUVE SU JUVENTUSNEWS24