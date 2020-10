Leonardo Bonucci ha parlato dopo la gara tra Italia e Olanda: ecco le parole del difensore anche su Juve-Napoli

Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la gara tra Italia e Olanda. Ecco le sue parole.

ITALIA – «Questa nazionale si è sempre affidata ai tre palleggiatori, Barella, Jorginho e Marco Verratti, facendo grandi cose: adesso abbiamo grandi soluzioni per le sostituzioni, questo ci fa guardare avanti con fiducia. L’Olanda ha cambiato modulo, quindi vuol dire che ci temono e ci rispettano».

CHIESA – «Difficoltà in Nazionale? Io sinceramente non le vedo. E’ normale che adesso abbia più pressione perchè è arrivato alla Juventus, è stato il colpo di mercato. Federico ha un grande talento,ma non si può certo dire che abbia giocato male: ha fatto quel che gli è stato chiesto, con qualche errore come tutti».

JUVE-NAPOLI – «Sono semplicemente le regole, noi ci siamo attenuti a quelle. C’è un regolamento scritto».

POSITIVI JUVE – «Loro sono in quarantena, noi andremo in isolamento per allenarci. Proveremo a vincere con il Crotone e poi a Kiev. Dobbiamo pensare solo a quello».