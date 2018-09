Le parole di Leonardo Bonucci dopo la vittoria della Juventus sul campo del Valencia nella prima giornata della Champions League 2018/2019

La Juventus torna da Valencia con una vittoria fondamentale per il prosieguo in Champions League. I bianconeri, rimasti in dieci uomini alla mezzora di gioco per l’espulsione di Cristiano Ronaldo, riescono a vincere grazie a due calci di rigore trasformati da Pjanic. Ottima la prova della difesa, con Leonardo Bonucci che ha analizzato così la partita: «Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra nonostante le difficoltà della gara, abbiamo retto l’urto e conquistato una vittoria fondamentale per tutta la stagione» ha dichiarato il difensore ai microfoni di Sky Sport.

Bonucci ha poi proseguito: «L’espulsione di Cristiano Ronaldo? Secondo me è stato un normale scontro di gioco, ero lontano, lui si sarà voluto liberare di murillo, ma non vogliamo cadere in provocazioni e andiamo avanti atesta bassa. Come l’ha presa Cristiano Ronaldo? Era abbastanza arrabbiato, purtroppo l’arbitro ha visto questo, ma noi abbiamo risposto da squadra. Io devo conquistare la fiducia sul campo, questo è un grande gruppo che mi ha accolto alla grande come tutti i nuovi, cercherò sempre di fare il massimo in campo e fuori».