Fabio Borini è, ufficialmente, un tesserato del Milan: la conferma su Twitter

Il Sunderland, nell’estate del 2015, prelevò Fabio Borini dal Liverpool per 10 milioni di euro circa. Per poi cederlo, due sessioni estive di calciomercato dopo, al Milan, con la formula del prestito con obbligo di riscatto: 500mila euro subito, più 5 milioni e mezzo successivamente. L’annuncio del passaggio dal Sunderland al Milan, a titolo definitivo, una pura formalità per altro, lo ha dato lo stesso club inglese sul proprio profilo Twitter: «Nel frattempo, Fabio Borini dall’1 luglio 2018 si trasferirà a titolo definitivo al Milan».

Il 27enne di Bentivoglio, alla sua prima stagione in rossonero, ha rispettato le attese giocando 44 partite ufficiali e realizzando 5 gol e 7 assist. La forza di Borini sta proprio nella sua duttilità che gli ha permesso di giocare in ben 7 ruoli diversi nel corso di quest’annata calcistica 2017/2018: attaccante esterno sia a destra che sinistra, così come centrocampista esterno su entrambe le fasce, terzino e centrale sia di difesa che centrocampo. Un tuttofare praticamente, come si denota dalle statistiche di Transfermarkt. Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare di un ipotetico scambio con la Juventus, che coinvolgerebbe anche Maro Mandzukic, mentre il diretto interessato ha dichiarato di voler restare al Milan. Le vie del mercato sono infinite, come la duttilità tattica di Fabio Borini.