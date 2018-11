Il bel gesto di Borriello: paga un aereo privato per i compagni dell’Ibiza

L’ex attaccante della Serie A Marco Borriello si è reso protagonista di un’azione molto generosa nei confronti dei calciatori dell’Ibiza

Non solo critiche verso la Serie A. Borriello, che oggi ha parlato del nostro campionato, nei giorni scorsi si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti dei suoi compagni. Il suo Ibiza aveva trionfato a Granada contro la formazione B dei Rojiblancos, con un netto 0-3. Al termine della gara erano previsti dei giorni di vacanza, vista anche la pausa nazionali imminente.

Tuttavia una brutta sorpresa aspettava l’attaccante italiano e i suoi compagni: il loro volo per tornare a Ibiza era stato cancellato e non ne erano previsti altri per i due giorni successivi. Borriello e dieci suoi compagni sarebbero stati costretti a rinunciare ai due giorni di riposo con famiglia e amici. Ma l’attaccante italiano non si è lasciato intimidire e ha pagato un volo privato per lui e gli altri calciatori. Un gran bel gesto apprezzato sia dai compagni che dalla dirigenza che crede nel suo ruolo di leader per lo spogliatoio. Una vera e propria immagine positiva per il club ma anche una risorsa per gli ambiziosi progetti del presidente e amico Amedeo Salvo.