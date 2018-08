La Sampdoria potrebbe rinforzare l’attacco con un acquisto a parametro zero. Nel mirino ci sono Borriello e Nasri

Marco Borriello trova squadra? L’esperto centravanti ha lasciato la Spal, rescindendo il contratto ed è libero di accasarsi altrove. Il giocatore, reduce da una stagione travagliata, non ha trovato l’accordo per proseguire la sua avventura in maglia spallina e ha deciso, in accordo con la società, di dire addio alla Spal. L’esperto calciatore ora è senza squadra e pul firmare con un nuovo club. Secondo le ultime indiscrezioni la Sampdoria starebbe pensando a lui e potrebbe pescare fra gli svincolati.

Il centravanti ex Milan e Genoa è stato proposto alla Samp dal suo entourage. Il giocatore vuole sentirsi importante e ha voglia di iniziare una nuova avventura professionale ma la Samp, orfana di Duvan Zapata, non ha ancora preso una decisione. I doriani hanno in rosa anche l’esperto Quagliarella, e gli ex Roma Caprari e Defrel, tutti calciatori con caratteristiche differenti da SuperMarco, ad eccezione di Kownacki, altro elemento a disposizione di Giampaolo. Il Doria starebbe valutando altri profili, come quello che porta all’ex Arsenal Samir Nasri, 31 anni, che nel giro di pochi mesi avrà scontato la squalifica per doping. Valutati anche Jerry Mbakogu, Paulinho e Nilmar: tutte idee, nessuna trattativa per il momento.