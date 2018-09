Juventus al massimo in Borsa: bene anche Lazio e Roma

La Juventus vola in Serie A ma anche in Borsa: bianconeri al massimo nella seduta odierna, bene anche Lazio e Roma

L’acquisto di Cristiano Ronaldo ha comportato benefici non solo sportivi per la Juventus. Fin dal suo sbarco a Torino, il fuoriclasse portoghese ha fatto impennare le quotazioni in Borsa della Vecchia Signora e anche oggi, nonostante la sosta delle nazionali, ha corretto il suo massimo storico. Come sottolinea l’Ansa, il titolo bianconero ha aperto la settimana del 5 per cento a 1,48 euro.

Una crescita spiegata inoltre non solo con l’arrivo di CR7: dal 22 agosto 2018 la crescità è del 63 per cento, numeri impressionanti. E arrivano buone notizie anche per gli altri club di Serie A quotati in Borsa: Lazio in rialzo del 3,5 per cento, Roma in rialzo dell’1,5 per cento.