Borussia Dortmund Brandt: «Rimonta? Ci crediamo, come con l’Inter»

Le parole di Julian Brandt, centrocampista del Borussia Dortmund, in conferenza stampa in vista della sfida con l’Atletico Madrid

Julian Brandt ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno del Borussia Dortmund in Champions League con l’Atletico Madrid. Di seguito le sue parole.

«Dobbiamo essere pazienti, rimanendo calmi e concentrati. Dobbiamo essere efficienti. L’atmosfera a Dortmund è unica. Qui i tifosi danno una mano al gioco durante il match. Ricordo che nel 2019 (contro l’Inter, rimonta vincente partendo da un duplice svantaggio, ndr) si è accesa un’energia con la quale siamo riusciti a ribaltare la situazione. I tifosi e la loro spinta per noi rappresentano un’opportunità per provare ad andare oltre i nostri limiti nel fare la prestazione»