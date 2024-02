Borussia Dortmund, Sule: «Ecco cosa mi aspetto dalla partita con il PSV»

Niklas Sule, difensore del Borussia Dortmund, ha parlato ai canali ufficiali della società in vista del match di Champions di stasera

Niklas Sule, difensore del Borussia Dortmund, ha parlato ai canali ufficiali della società in vista del match di Champions di stasera. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Queste sono le partite più divertenti. Penso di parlare a nome di tutti: sono i motivi per cui vuoi diventare un calciatore perché volevi diventare un calciatore: un ottavo di finale di Champions League. Non c’è niente di più grande di così. Tranne i quarti, le semifinali, la finale (ride ndr). Penso che ci sarà una bellissima atmosfera e non vediamo l’ora di giocare. Penso che non servano ulteriori spinte negli ottavi di Champions League. Se prendiamo il pullman verso Eindhoven, se facciamo l’allenamento finale allo stadio, se ci presentiamo in campo e qualcuno ha problemi di motivazione, allora è fuori luogo.

Il PSV? Attualmente non vanno forte solo in Eredivisie. Soprattutto hanno passato il turno in Champions League e questo è sempre un punto a favore per ogni club che riesce a superare la fase a gironi. Ogni avversario che gioca nella fase a gironi di Champions League ha qualità e quindi il PSV è giustamente agli ottavi: solo per questo motivo non sarà una partita facile. Sono davvero entusiasta dell’atmosfera e dello stadio, anche se non ci ho ancora giocato».