Dortmund, Terzic: «Voglio una cosa che ho visto con il Milan»

Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid.

PAROLE – «Il Westfalenstadion è uno dei posti più belli del calcio per la sua atmosfera e l’entusiasmo dei tifosi. La settimana scorsa abbiamo giocato al Metropolitano e i loro tifosi erano lì, hanno creato una grande atmosfera. E ora vogliamo lo stesso ambiente. L’atmosfera qui è qualcosa di unico, uno stadio pieno che ci dà sempre tanta forza ed energia. È stato di grande aiuto contro di noi contro PSG, Milan o Newcastle. Questo stadio fin dal riscaldamento è un qualcosa di unico. Haller? Abbiamo ricevuto la diagnosi, ha un infortunio alla caviglia e dovrà rimanere a riposo per una settimana. Sabato prossimo svolgerà nuovi esami, ma potrebbe essere assente per due o tre settimane».