Monchengladbach troppo difficile da scrivere: pub risolve semplificando

In Scozia hanno trovato non poche difficoltà nel pronunciare il nome del Borussia Monchengladbach, ieri vittorioso per 2-0 contro il Celtic.

Molto singolare quanto accaduto in un pub scozzese nella serata di ieri. In occasione della partita di Champions League tra Celtic e Borussia Monchengladbach, il gestore di un pub ha provato a scrivere il nome del club tedesco sulla lavagnetta da affiggere nel locale, riuscendoci però con scarsi risultati. «Borussia Mun, Borussia Mon, Borussia Moen… una squadra tedesca- questo recitava la lavagnetta.» Curioso e divertente questo episodio che avrà sicuramente scaturito scalpore tra i passanti, soprattutto tra i non esperti di calcio.

REAZIONE DEL CLUB – Anche la società tedesca è stata messa al corrente di questo singolare episodio. Come l’hanno presa? Ovviamente non potevano che farsi una risata, dopodiché sui profili Twitter del Borussia è apparsa la foto in lingua inglese, con la denominazione cambiata. Anche loro adesso, per semplificare il compito ai tifosi delle altre squadre, si fanno chiamare “A German team“.