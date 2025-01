Braga Lazio, i convocati di Baroni! Ecco la lista completa: quante assenze per i biancocelesti!

Braga Lazio, i convocati del tecnico Marco Baroni! Ecco la lista completa: ma quante assenze per i biancocelesti!

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha comunicato la lista dei convocati in vista della partita di stasera in trasferta contro il Braga. Fuori Guendouzi, Rovella, Tavares, Lazzari, Patric, Vecino, Zaccagni. Dia era in dubbio fino a ieri ma la decisione finale del tecnico è stata quella di convocarlo.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Zazza;

Centrocampisti: Dele-Bashiru, Di Tommaso, Nazzaro;

Attaccanti: Balde, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Serra, Tchaouna.