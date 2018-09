Braida: «Berlusconi e Galliani sono sempre stati uniti»

Berlusconi e Galliani ancora insieme nell’ipotetica scalata al Monza

Il Monza potrebbe essere rilevato da Silvio Berlusconi, la notizia è da qualche giorno nell’aria e pare che col passare del tempo acquisti sempre più credibilità. La cosiddetta Operazione Monza sancirebbe il ritorno nel mondo del calcio dell’ex presidente del Milan, uscito di scena con la cessione della società rossonera ad investitori cinesi.

Berlusconi-Galliani: un binomio indissolubile da più di tre decenni nel mondo del calcio

Durante la trentennale gestione del Milan, Berlusconi ha sempre avuto al suo fianco la presenza di Adriano Galliani, amministratore delegato milanista che ha saputo piazzare in tre decadi colpi di mercato a volte irripetibili, oltre innovare nuove formule contrattuali per accaparrarsi il meglio che la piazza offrisse col minimo impiego di capitali. Proprio nell’ipotetica scalata monzese di Berlusconi dovrebbe esserci ancora Galliani, molto più che un fidato collaboratore.

Il DS del Barcellona Ariedo Braida conferma il feeling tra Berlusconi e Galliani

Sul binomio Berlusconi-Galliani si è espresso Ariedo Braida, attuale direttore sportivo del Barcellona, anch’esso al loro fianco prima come DG e poi come DS nel Milan dal 1986 al 2013. In un’intervista a LaPresse Braida ha detto: «Giusto che nel calcio i buoni sentimenti vincano sempre. Se fanno questa operazione, Galliani torna ad essere un ragazzo… Berlusconi e Galliani hanno fatto tante cose insieme e faranno sempre cose insieme».