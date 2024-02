Braida: «Palladino grande futuro. Milan, tieniti stretto Pioli»

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e del Monza, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida speciale tra le due squadre

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e del Monza, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida speciale tra le due squadre. Le sue dichiarazioni:

DI GREGORIO – «Per me sì, è davvero forte. È un portiere bravo e di grandissimo rendimento, tra i migliori in Italia. Non mi sorprende affatto che abbia captato le attenzioni di società di alto livello».

PALLADINO – «È stata una grande intuizione di Berlusconi e Galliani. Il Monza l’ho visto all’opera in più di una occasione e la mano dell’allenatore la noti. Palladino avrà un bel futuro, perché la sua squadra ha un’identità ben precisa data da lui. Lo ritengo un tecnico convincente e adatto ad ambire a piazze importanti».

PIOLI – «A me Pioli piace e me lo tengo stretto. Dove lo cose funzionano, significa che c’è continuità a livello dirigenziale e in panchina. Dove si cambia spesso invece le cose vanno male. A volte ci sono delle eccezioni e vanno trovate nuove soluzioni, però in questo caso Pioli sta dimostrando di valere e di essere un bravo allenatore. Io andrei avanti con lui».