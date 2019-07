Brasile-Argentina, Aguero e il sacrificio in non possesso

Aguero e Lautaro Martinez hanno avuto diversi compiti difensivi in Brasile-Argentina. Analisi tattica del loro ruolo

Il rombo è un assetto tattico molto difficile da reggere in fase difensiva. Le mezzali devono infatti muoversi anche in orizzontale, allargandosi per aiutare il terzino. Servono quindi meccanismi con una perfetta applicazione per coprire bene l’ampiezza.

Proprio per questo il 4312 dell’Argentina contro il Brasile chiedeva sacrifici ad Aguero e Lautaro Martinez in fase di non possesso. Almeno uno di loro doveva anche arretrare per comporre una linea da 4 in mezzo. Un esempio nella slide sopra, in cui il Kun diventa quarto di destra in fase difensiva.