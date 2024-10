Brasile, la proposta choc di Lula: «Fuori dalla Selecao chi gioca in Europa»

Le parole del presidente del Brasile Lula, che lancia la proposta di escludere dalle convocazioni in nazionale chi gioca all’estero

Il presidente del Brasile Lula ha lanciato una proposta choc per la nazionale verdeoro: tenere fuori dalle convocazioni i calciatori che giocano all’estero: niente Vinicius, Rodrygo, Eder Militao, Endrick e lo juventino Bremer (anche se attualmente fermo ai box) per il presidente brasiliano e non per una motivazione politica-patriottica, ma per una questione tecnico-tattica. Di seguito le sue parole.

«Non ci sono stelle fuori. Quelli che sono lontani non sono migliori di quelli che sono qui. In Europa non giocano mica Garrincha o Romario».