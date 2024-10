Brasile-Perù: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Mané Garrincha l’incontro di qualificazione all Mondiale Brasile-Perù: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Mané Garrincha di Brasilia va in scena la partita di qualificazione al Mondiale tra Brasile-Perù. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Abner; Bruno Guimaraes, Gerson; Raphinha, Luiz Henrique, Igor Jesus; Rodrygo. Ct: Dorival.

Perù (3-5-2): Gallese; Araujo, Zambrano, Abram; Polo, Sonne, Castillo, Pena, Callens; Valera, Flores. Ct: Fossati.

Orario e dove vederla in tv

Brasile-Perù si gioca alle ore 2:45 di mercoledì 16 ottobre. Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia. Sarà invece disponibile in diretta streaming pay per view sulla piattaforma OneFootball.