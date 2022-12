Brasile, Richarlison: «Questa ferita rimarrà aperta per sempre» – FOTO

Richarlison, attaccante del Brasile, ha commentato sui social la dolorosa eliminazione ai quarti di Qatar 2022 con la Croazia

Sui suoi canali social ufficiali, Richarlison ha commentato con un lungo messaggio l’eliminazione del suo Brasile ai quarti di Qatar 2022.

IL MESSAGGIO – «Scrivere questo è sicuramente la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia. Ieri non è ancora passato, era impossibile dormire e quello che è successo fa ancora male. Questa è una ferita che rimarrà aperta per sempre, perché sappiamo tutti le possibilità che abbiamo avuto per ottenere quel titolo.



E non andrà meglio se dico che abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo dato tutto, il che fa parte dello sport… Per quanto sia vero, mi fa solo arrabbiare di più. La cosa vera è che sembra che abbiamo perso qualcuno molto vicino, che si sia preso un pezzo di noi. E io e i miei amici dovremo conviverci – alcuni (o molti) non avranno nemmeno un’altra possibilità.



Ora è il momento di leccarsi le ferite, chiedere scusa a tutti voi e rimettere a posto la testa. La realtà è che il calcio, che mi ha dato tutto quello che ho, che tante volte mi ha salvato la vita, ieri mi ha inferto il colpo più duro che abbia mai ricevuto.



Grazie a tutti per il tifo. Se c’è un respiro in tutto questo, è stato vedervi di nuovo tifare insieme!».