Brekalo CONTRO la Fiorentina: «Loro non mi hanno dato FIDUCIA. A Firenze avevo bisogno di QUESTO»

Le parole al veleno dell’ex attaccante della Fiorentina Josip Brekalo su quella che è stata la sua gestione a Firenze

A Podcast Inkubator, l’ex attaccante della Fiorentina Brekalo ha parlato della sua esperienza alla viola.

«La mia situazione alla Fiorentina era complicata, giocavo poco e non riuscivo a trovare la forma giusta… Volevo andare in prestito. Io insistevo e la società non era molto d’accordo, visto che la Fiorentina giocava su tre fronti e ogni giocatore era ritenuto importante. Il mio desiderio più grande era quello di tornare alla Dinamo, perché sentivo che non c’era posto migliore per rimettermi in forma che nel mio club»