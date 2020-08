Brescia, agente Joronen: «Andrà al Napoli? Speriamo…»

L’agente di Jesse Joronen parla del futuro del portiere del Brescia: le dichiarazioni del procuratore Roberto De Fanti

Roberto De Fanti, agente di Jesse Joronen, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del futuro del portiere del Brescia.

«È un portiere che ha fatto una grande stagione, retrocessione a parte. WhoScored lo ha posizionato nelle top 11 europee per rendimento. Ha una fisicità dirompente, alto 197 centimetri e bravo anche con i piedi. È un profilo tra i più ricercati sul mercato ed è normale per un profilo come lui suscitare l’interesse dei grandi club. E il Napoli è uno di questi. Se prenderà il posto di Meret o Ospina in caso di uscita? Speriamo».