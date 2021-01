Brescia, Cellino: «Dionigi, ora la Serie A. Dispiace per Torregrossa»

Massimo Cellino parla dopo il rinnovo del contratto di Davide Dionigi e degli obiettivi del suo Brescia. Ecco le sue parole

DIONIGI – «Ora sa che ha un anno e mezzo di tempo per riportarci in alto. Anche perché sapete come la penso: la Serie A deve arrivare quando è matura, altrimenti ci si fa male».

MERCATO – «Ho sottomano un giocatore di qualità, ci serve quello. In rosa ne abbiamo altri bravi, bisogna far uscire le loro caratteristiche. Gli addii di Torregrossa e Sabelli? Per Ernesto mi spiace molto, volevo tenerlo, ma non è stato possibile. E se qualcuno pensa che mi sia arricchito con la sua cessione sappia che se l’avessi dato in estate al Torino avrei guadagnato molto di più».