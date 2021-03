Brescia, Cistana: «Fa piacere l’interesse delle big. Tonali? Maglia pesante…»

Il difensore del Brescia Andrea Cistana ha parlato dell’interesse delle big nei suoi confronti e si è concentrato anche su Sandro Tonali

Andrea Cistana, giovane difensore del Brescia che si è messo in mostra anche lo scorso anno in Serie A, ha parlato in conferenza stampa concentrandosi sulle voci che lo vorrebbero in una big e anche del momento difficile del suo ex compagno Sandro Tonali.

BIG – «So dei vari interessamenti per quello che mi capita di leggere, io non so niente. Ad esempio il mio procuratore è a casa col Covid da alcuni giorni, dunque non so nulla. Mi fa piacere, le prestazioni mi stanno ripagando, ma non ci penso assolutamente. Abbiamo un obiettivo da portare a casa».

DIFFICOLTA TONALI – «Tra me e Sandro ci sono tante differenze, non si possono paragonare le storie. Tonali ha avuto qualche difficoltà al Milan, indossare quella maglia può aver pesato particolarmente, si sa che tifa Milan. Il suo lo sta facendo, non è il Tonali che ci aspettavamo ma le sue prestazioni le sta facendo. Io penso a far bene qui, poi quello che verrà verrà».