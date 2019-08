Cistana esprime tutto il suo dispiacere dopo la sfida persa a San Siro contro il Milan di Giampaolo: le parole del giocatore del Brescia

(dal nostro inviato a San Siro) – Cistana, difensore del Brescia, si è espresso ai nostri microfoni dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco le sue parole.

«Siamo stati in partita fino alla fine, ci fa onore. Contento per la prestazione, ma c’è rammarico per il risultato. Avevamo otto esordienti in A la settimana scorsa, non è facile».