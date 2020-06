Brescia, Diego Lopez: «Rigore? Non è stato rivisto neanche al Var. Noi ci giochiamo la salvezza»

Prima il doppio vantaggio, poi il recupero del Genoa e alla fine il match che termina sul 2-2. L’analisi del tecnico delle rondinelle Lopez

Il rigore per il Genoa ha cambiato la partita a Brescia nel match terminato 2-2. Queste le parole del tecnico delle rondinelle Diego Lopez in conferenza stampa al termine della gara.

«Il rigore non ha bisogno di commenti, basta guardare le immagini. Non c’era rigore, è stato un errore dell’arbitro. Quando si da un rigore c’è anche il Var e questo è il secondo errore noi ci giochiamo la salvezza e oggi era importantissimo vincere per noi».