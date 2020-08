Brescia, domani seduta individuale: ma le attività ripartiranno il 1 settembre. Esercizi fisici dopo i test e i tamponi di oggi

(Patrick Iannarelli) – È iniziato il nuovo campionato del Brescia, o quasi. La squadra lombarda ha effettuato oggi tutti i test previsti, nei prossimi giorni arriveranno gli esiti dei tamponi per capire se c’è qualche positivo nel gruppo squadra.

Domani è prevista una seduta individuale, in attesa dell’inizio della stagione: se non ci saranno particolari problemi le attività riprenderanno regolarmente. Prima però sarà necessario capire come muoversi in caso di nuovi positivi al Covid-19.