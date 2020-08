Brescia, idea Iemmello per rinforzare l’attacco: le ultime

Il Brescia starebbe pensando a Iemmello per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Le ultime dal mercato

Dopo la retrocessione in Serie B il Brescia potrebbe perdere vari giocatori nel reparto avanzato. Il club lombardo si starebbe guardando intorno per rinforzare l’attacco: tra questi c’è Pietro Iemmello.

Come spiega Tuttob.com, l’ultima idea della squadra di Cellino porterebbe all’attaccante lo scorso anno in forza al Perugia. Per lui, nello scorso campionato, ben 19 gol in 34 presenze: un bottino niente male per convincere le Rondinelle.