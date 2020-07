Diego Lopez ha analizzato la sfida contro il Parma: le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia a Sky Sport

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita contro il Parma.

PRESTAZIONE – «Nel primo tempo non abbiamo fatto bene in fase offensiva, ma era una gara controllata. Ci sono stati errori individuali, nel secondo tempo ce la siamo giocata: la squadra c’è e aveva voglia di fare risultato. Loro poi hanno trovato un gran gol, poi noi abbiamo avuto due-tre palle gol dove devi segnare. Vince chi fa gol. Sandro ha corso molto, nel momento in cui aveva la palla riusciva a dettare i tempi nonostante lo sforzo fisico».

SODDISFAZIONE – «Oggi abbiamo fatto una partita in cui poteva succedere di tutto, ma ce la siamo giocata cercando di essere squadra in un momento difficile. Abbiamo cercato di non far giocare il Parma. In alcune azioni abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più».

FUTURO – «Credo che sia importante per i ragazzi, nel momento in cui si va in campo rimane squadra nonostante la situazione. Se lavori in questo modo puoi fare la partita: ho detto che era difficile rimanere qui quando si fa male, ma abbiamo fatto dei risultati importanti. Bisogna sempre difendere la maglia: siamo in debito, ma dobbiamo continuare».

TONALI – «Ho parlato anche con il nostro preparatore per quanto riguarda i minutaggi, lui è uno di quelli che sta giocando di più. Oggi ha fatto una prestazione importante, nonostante le tante partite giocate».