Il Parma vince a Brescia: Man e Bonny fanno sorridere Pecchia

Nel posticipo della 17^ giornata di Serie B il Parma supera il Brescia al Rigamonti e lo fa con le reti di Man e Bonny

Nel posticipo della 17^ giornata di Serie B il Parma supera il Brescia al Rigamonti e lo fa con le reti di Man e Bonny.

La squadra di Pecchia torna alla vittoria dopo due sconfitte e un pari. Un successo importante anche per la classifica dove i gialloblù tornano sotto per la lotta al secondo posto. Un gol per tempo basta ai crociati per fare tre punti d’oro.