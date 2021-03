Brutta notizia in casa Brescia: è venuta a mancare la madre del tecnico Pep Clotet. Ecco il cordoglio del club di Massimo Cellino

«Brescia Calcio esprime le più sentite condoglianze a Pep Clotet per la scomparsa dell’amata madre. Tutto il Club si stringe attorno al tecnico catalano per la grave perdita convinto che da oggi, lassù, avrà una tifosa in più. Animo Pep, juntos somos más fuertes».