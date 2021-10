Bruno Alves: «Continuo a giocare grazie a Cristiano Ronaldo»

Bruno Alves, difensore attualmente al Famalicao ed ex Parma, ha svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo

Bruno Alves, difensore attualmente al Famalicao ed ex Parma, ha svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport 24.

RITIRO – «Mi ha detto: “Devi proseguire a giocare. Abbi cura di te e sei in buona forma. So quanto ami il calcio, quindi non mollare”. Ha cambiato la mia decisione. È stato un grande supporto da parte di uno dei migliori al mondo. Se Cristiano mi dice di continuare, allora è perché posso farlo davvero».