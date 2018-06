Oltre alla Roma, anche l’Inter ha mostrato interesse nei confronti del portoghese Bruno Fernandes

Ve lo ricorderete Bruno Fernandes ai tempi del Novara, dove si mise in evidenza agli occhi del calcio italiano per poi sviluppare la sua carriera tra Udinese e Sampdoria. In estate, quindi, il passaggio allo Sporting Clube De Portugal fino alla notizia della rescissione contrattuale con il club portoghese. Eh già, è successo tutto questo nella giovane carriera del fantasista classe 1994 che, dalla prossima stagione, potrebbe nuovamente tornare a far rima con Serie A.

E’ notizia dell’altro ieri l’interessamento della Roma di Monchi nei suoi confronti, ma, stando a Sky Sport, ci sarebbe anche l’Inter. L’agente di Bruno Fernandes avrebbe, infatti, incontrato la dirigenza neroazzurra per cercare di capire se ci sono margini di trattativa. Al momento, però, sembra che il club milanese voglia tenere il portoghese in stand-by per concentrarsi su altre trattative. D’altronde l’ex Udinese e Sampdoria, nel 4-2-3-1 disegnato da Luciano Spalletti, andrebbe a ricoprire la casella di trequartista ma l’Inter vuole attendere anche gli sviluppi per Radja Nainggolan e Rafinha prima di fiondarsi su questo colpo a parametro zero. Bruno Fernandes è pronto al ritorno in A, più Roma che Inter al momento.