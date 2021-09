Bryan Dodien: lo speciale rapporto con Pogba e la dedica

Pogba e l’amicizia con Bryan Dodien: Paul lo aveva “adottato”. Lutto dolorosissimo per l’ex Juventus

La scomparsa di Bryan Dodien ha straziato tutto il mondo del calcio e quello della Juventus in particolare. Un colpo a cuore anche per Paul Pogba che durante gli anni alla Juve aveva stretto una grande amicizia col ragazzo già allora malato di cancro. Il francese aveva vissuto al suo fianco la malattia, sostenendolo e gioendo con lui nei momenti di ripresa.

Messaggi sui social (“Sono orgoglioso di te amico mio, grazie per essere di ispirazione per me e tanti altri. Spero di vederti presto“), dediche dopo i gol e altri gesti di tenerezza. Anche per lui sono momenti di pieno lutto.