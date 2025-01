Buchanan Inter, il ct del Canada a sorpresa: «Ho parlato con lui, vuole andare via in prestito»

Buchanan Inter, il ct del Canada annuncia: «Ho parlato con lui, vuole andare via in prestito!». L’annuncio del tecnico

Insistono le voci sull’addio di Buchanan dal mercato Inter. Sulle tracce del calciatore canadese ci sono club di Serie A del calibro di Roma e Torino, oltre ad alcuni club esteri come ad esempio l‘Ajax. L’esterno potrebbe essere ceduto in prestito per 6 mesi fino al termine della stagione in modo da avere più minutaggio. Ci sono conferme sulla volontà di andare via del giocatore. Il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, ai microfoni di Footy Prime ha parlato così della situazione:

LA SITUAZIONE – «Ho parlato con Buchanan 4 giorni fa della situazione. Vuole andare a giocare in prestito e l’Inter lavorerà con lui su questo. Ha bisogno di giocare, deve ritrovare ritmo e tornare alla sua versione migliore entro la prossima estate. Per noi è uno dei giocatori più importanti».