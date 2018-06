Buffon-D’Amico, incontro con l’ex di lei: lo scatto in vacanza – FOTO

Il settimanale Chi pubblica le foto dell’incontro avuto tra la coppia Buffon-D’Amico insieme all’ex di lei, Rocco Attisani, la nuova compagna, e il figlio Pietro

Prove di famiglia allargata in casa Buffon-D’Amico. L’ex capitano della Nazionale e della Juventus, campione nel mondo nel 2006 con gli Azzurri di Lippi, insieme alla compagna Ilaria D’Amico, nota giornalista e presentatrice televisiva, sono stati fotografati dal settimanale Chi in compagnia dell’ex della giornalista, Rocco Attisani. Durante le rispettive vacanze estive la coppia formata da Buffon e la D’Amico hanno trascorso un’intera giornata con Rocco Attisani, ex della giornalista, insieme alla sua nuova compagna in dolce attesa. Il tutto insieme a Pietro, figlio di Ilaria D’Amico e Attisani.

L’occasione per il ricongiungimento e le prove di famiglia allargata è stata data dalla conclusione del campo estivo del piccolo Pietro e in questo modo sia Ilaria che Gigi hanno trascorso ore cordiali con Rocco e la compagna Maria Cecilia, in dolce attesa, come testimoniato da uno scatto di Chi. Buffon e la D’Amico, inoltre, hanno un figlio, Leopoldo Mattia, mentre l’ex Juventus ha avuto dalla precedente relazione con la modella Alena Seredova i figli Thomas e David Lee. Prove di famiglia allargata, galeotto il campus estivo del figlio Pietro.