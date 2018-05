Buffon non dimentica il passato: «Grande Parma» – FOTO

Il Parma ottiene la Serie A e Buffon si complimenta: ecco il messaggio del portiere della Juventus per il club emiliano

Quelli di Gianluigi Buffon sono di certo giorni pieni di emozioni diverse. Il portiere, infatti, non solo ha annunciato l’addio alla Juventus, con cui giocherà l’ultima gara domenica allo Stadium contro l’Hellas Verona, ma sta riflettendo molto anche su quello che sarà il suo futuro. In tutto ciò, il numero 1 bianconero, non ha dimenticato il suo passato: tramite il suo account Twitter, infatti, ha voluto rendere omaggio al Parma, club con cui ha esordito in Serie A, che questa sera ha conquistato la Promozione nella massima serie Italiana.

Il club emiliano si è classificato secondo nel campionato di Serie B, grazie alla vittoria per 2-0 sullo Spezia e al contemporaneo stop casalingo del Frosinone, bloccato sul risultato di 2-2 dal Foggia.