La Juventus potrebbe riabbracciare Gigi Buffon. Il portiere potrebbe ritirarsi e potrebbe tornare con un ruolo da dirigente

Marco Storari potrebbe diventare un nuovo dirigente della Juventus. L’ex portiere non è l’unico possibile nuovo innesto. Anche un altro portierone che ha difeso i pali della Juve per quasi 20 anni, potrebbe tornare a casa. Stiamo parlando di Gigi Buffon. Le porte bianconere per lui sono sempre aperte. Secondo Sport Mediaset, ora tocca al portiere decidere quando tornare a Torino, una scelta che sarà prese a breve. Silvano Martina, suo agente, andrà in Francia per parlare con la dirigenza del Psg. Gigi, a 41 anni suonati, vorrebbe continuare a difendere la porta del Psg ma dall’altra parte c’è sempre il richiamo del suo amico, il presidente Agnelli.