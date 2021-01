Buffon, nuovo record da leggenda: 27 anni a livelli top. Ma il portiere della Juventus non ha finito. I suoi piani per il futuro

Buffon ieri mattina, ha battuto un altro record, anche se forse non lo sa. Ha esordito in Serie A nel 1995 e gioca ancora nel 2021: nessun calciatore italiano era mai rimasto ad alto livello – sempre in Serie A, tranne un anno in B e uno in Ligue1 – per 27 anni solari.

Buffon su quest’anno ha maturato una certezza: probabilmente non sarà quello dell’addio. Vuole continuare a giocare, sfidare i ragazzi, svegliarsi pensando di dover andare all’allenamento. È la sua vita ed è contento così, Champions o non Champions.