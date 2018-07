L’ex portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, in conferenza stampa ha risposto ad una domanda sull’arrivo di Ronaldo in bianconero

Gianluigi Buffon, portiere del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura a Parigi e dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: «Non credo che per me sia importante il risultato, piuttosto l’inserimento e il feeling che viene a crearsi con ambiente e compagni. La cosa che mi rende più felice e che mi sto inserendo e che mi trovo bene con l’allenatore, con la società ed i compagni. Ronaldo alla Juve? Ciò che fanno i bianconeri ormai mi interessa solo da spettatore. Stiamo parlando di una grande società, così come lo è il PSG. Entrambe hanno fatto in passato e faranno in futuro del loro meglio per rendere quanto più competitive possibili le loro squadre».