Buffon su Sara Gama: «Ha combattuto per vedere...»

Gianluigi Buffon, attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, ha parlato del ritiro dalla Nazionale di Sara Gama

Gianluigi Buffon, attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, ha parlato del ritiro dalla Nazionale di Sara Gama. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Ce ne vorrebbero tante di Sara Gama. Perché per il movimento femminile Sara ha messo anima, cuore e molto di più. Perché Sara è stata un esempio in campo, riconosciuto da tutti, e anche fuori. Ha combattuto per vedere riconosciuti i diritti suoi e di tutte le sue compagne, diventando un esempio e un’icona per tutto il movimento. Nella crescita del calcio femminile di questi ultimi anni c’è tanto di Sara Gama. E credo che non ci sia riconoscimento più grande (e bello!) di quello datole dalle sue compagne e da tutti gli addetti ai lavori. Grazie per tutto quello che hai fatto per la Nazionale, Sara».