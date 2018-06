Buffon ‘se ne frega’ di Italia-Olanda e della festa FIGC e va al mare con Ilaria – FOTO

Niente Italia-Olanda per Gigi Buffon. Il portiere è andato al mare con Ilaria D’Amico e i suoi figli: le ultimissime

Italia? No, Ilaria! Gigi Buffon, portiere ancora sotto contratto con la Juventus, avrebbe dovuto salutare il suo pubblico, con la maglia della Nazionale, ieri sera all’Allianz Stadium, in occasione dell’amichevole Italia–Olanda. Il portierone però dovrebbe continuare a giocare (ha da tempo un’intesa con il PSG ma i parigini hanno problemi di Fair Play Finanziario e attendono la sentenza Uefa sulla squalifica post Real Madrid-Juventus prima di tesserare il portiere) e non vuole dare l’addio alla Nazionale.

Gigi vuole riprendersi la Nazionale a suon di prestazioni per smentire ancora una volta critici e scettici che gli hanno dato del bollito in più di un’occasione. Il portiere è stato criticato a marzo, la sua presenza era ingombrante e toglieva spazio ai giovani e non ha gradito questo essere un peso, sentirsi sopportato e ha tolto il disturbo. Ieri sarebbe dovuta andare in scena la sua festa ma Gigi ha declinato l’invito ed è andato al mare in Versilia con Ilaria D’Amico e con i suoi figli. Nessuna parata in campo in quello che è poi diventato il giorno di Mattia Perin, suo probabile erede alla Juventus ma tante ‘parate’ sulla spiaggia con Ilaria e i figli.