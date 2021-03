Bulgaria, Petrov: «Faremo tanti cambia con l’Italia»

Yassen Petrov, ct della Bulgaria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valevole per le qualificazioni Mondiali contro l’Italia

Yassen Petrov, commissario tecnico della Bulgaria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valevole per le qualificazioni Mondiali contro l’Italia.

«La sconfitta contro la Svizzera non è stata piacevole. Siamo stati travolti da un tornado per 12 minuti, non mi era mai successa una cosa del genere. Non troveremo scuse: la Svizzera voleva vincere, noi avevamo 4 esordienti e la reazione nel secondo tempo mi è piaciuta. Dobbiamo combattere, sono il responsabile per quei 12 minuti. Ora ho avuto solo 3 giorni per lavorare, faremo molti cambiamenti perché abbiamo una strategia per ogni partita. Ma non posso dire cosa cambierò nel dettaglio, né se modificheremo il sistema di gioco».