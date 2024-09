Bundesliga, il Borussia Dortmund TREMA nel finale

Il Borussia Dortmund rischia la rimonta, ma alla fine porta a casa la partita con il risultato di 4-2

La Bundesliga si apre nel segno del Borussia Dortmund. I gialloneri vincono 4-2 nella sfida contro la sorpresa di queste prime giornate di campionato ovvero l’Heidenheim. Il risultato però può trarre in inganno.

Il Borussia ha meritato la vittoria, ma non è stato così facile come sembra: Malen e Adeyemi portano il risultato sul 2-0, ma Pieringer accorcia le distanze al 41esimo. Prima del duplice fischio arriva la doppietta di Adeyemi per il 3-1.

Quando sembrava tutto andare al meglio per il Borussia, ecco il rigore di Breunig che terrorizza il Signal Iduna Park. Per fortuna di Nuri Sahin c’è spazio per il rigore di Can che al 93esimo assicura i tre punti.