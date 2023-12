Bundesliga, pari per il Leverkusen; rinviata Bayern Monaco-Union Berlino

Bundesliga, nella giornata in cui Bayern Monaco-Union Berlino non si è giocata per maltempo, il Leverkusen non va oltre al pari con il BVB

Tredicesimo turno di Bundesliga in cui non sono mancate le sorprese. Ad iniziare da ieri, dove la partita tra Bayern Monaco-Union Berlino non si è giocata, vista la tempesta di neve che ha colpito la Baviera.

Un’occasione ghiotta per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso per mettere pressione psicologica agli avversari ed allungare in classifica, ma contro il Borussia Dortmund le Aspirine devono accontentarsi del pareggio in rimonta: passano in vantaggio i gialloneri con Ryerson, pareggia Boniface.