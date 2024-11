Bundesliga, i risultati della 10ª giornata: secondo ko consecutivo per lo Stoccarda, Eintracht a -1 dal Lipsia

Bundesliga, i risultati della 10ª giornata: lo Stoccarda perde la seconda partita consecutiva: dopo l’Atalanta, ecco il ko contro l’Eintracht

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta in Champions League, arriva il secondo ko consecutivo per lo Stoccarda, questa volta in Bundesliga contro l’Eintracht. La squadra di Hoeness va addirittura sotto 3-0 e solo nel finale prova la rimonta, ma non andando oltre al 2-3. Una vittoria che invece spinge la squadra di Francoforte al terzo posto, a solo -1 dal Lipsia.

Augsburg-Hoffenheim 0-0

Stoccarda-Eintracht Francoforte 2-3 (45’Ekitike, 55′ Brown, 62′ Marmoush, 86′ Vagnoman, 90′ Woltemade)

Heidenheim-Wolfsburg 1-3 (3′ Gerhardt, 42′ Dardai, 64′ Pierringer [H], 90′ Tomas)